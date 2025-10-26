Bontenbal over NAVO-norm: GL-PvdA heeft geen goed trackrecord

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA heeft volgens Henri Bontenbal "geen goed trackrecord" op het gebied van internationale veiligheid. De CDA-leider bekritiseerde Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) opnieuw omdat hij de NAVO-norm van 3,5 procent nog niet volledig heeft ingeboekt in de doorrekening van zijn partijprogramma. "Nederland slaat een modderfiguur als we die norm niet halen", zei Bontenbal in een debat bij Eva Jinek.

Bontenbal wees erop dat GroenLinks en PvdA in februari 2022 met een tegenbegroting kwamen waarin een bezuiniging van 2,1 miljard op defensie stond. "Twee weken voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Het is absurd." GroenLinks-PvdA stemde ook tegen een wet om de eerdere NAVO-norm van 2 procent wettelijk vast te leggen.

Timmermans noemde de kritiek over het invullen van de NAVO-norm een boekhoudersmentaliteit. "Ik ken geen NAVO-lidstaat die dit via deze methode al tot 2035 heeft doorgerekend."