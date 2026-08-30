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Nederland wint medailleklassement WK roeien op Bosbaan met 4 goud

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 15:39
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AMSTELVEEN (ANP) - Nederland heeft het medailleklassement gewonnen op de WK roeien. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos verzamelde het thuisland vier gouden, drie zilveren en drie bronzen medailles. Duitsland eindigde als tweede met drie goud en twee zilver, voor de Verenigde Staten met drie goud en zes brons.
Het is de derde keer op rij dat Nederland het medailleklassement wint op een WK of de Olympische Spelen. De WK in Shanghai in 2025 werden afgesloten met vier gouden, een zilveren en een bronzen medaille. Op de Spelen van Parijs (2024) won Nederland vier goud, drie zilver en een keer brons.
Zondag won Nederland op de slotdag van het toernooi goud in de mannenacht en in de niet-olympische gemengde dubbeltwee. Eerder werden de vrouwen in de dubbelvier wereldkampioen en was er goud voor de mannen in de dubbeltwee. Zilver was er voor de mannen vierzonder, de vrouwen dubbeltwee en de niet-olympische gemengde acht. De bronzen medailles werden gewonnen door de vrouwen vierzonder, skiffeuse Karolien Florijn, en door Femke van de Vliet in de niet-olympische lichte skiff.
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