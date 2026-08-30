Gemengde acht wint zilver op niet-olympisch slotnummer WK roeien

AMSTELVEEN (ANP) - Op het slotnummer van de WK roeien heeft de niet-olympische gemengde acht de zilveren medaille gewonnen. De Nederlandse boot wist op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos met een eindsprint de Verenigde Staten te verslaan. Roemenië prolongeerde de wereldtitel.

De start was voor Roemenië en de Verenigde Staten, Nederland lag na de eerste 500 meter op de derde plek. Achter de top 3 viel een groot gat naar de rest van het veld. Roemenië leek onbereikbaar en ook de VS behielden hun voorsprong op de Nederlandse boot lange tijd. Maar na een sterke sprint wist Nederland net voor de VS te finishen.

De Nederlandse gemengde acht bestond uit een combinatie van de twee vierzonders. Tinka Offereins, Rik Rienks, Eli Brouwer, Lennart van Lierop, Gert-Jan van Doorn, Ymkje Clevering, Nika Vos en Linn van Aanholt, met stuurvrouw Richelle Rietdijk. In de olympische vierzonder wonnen de Nederlandse mannen zaterdag zilver. De vrouwen waren goed voor het brons in een van de snelste races van het toernooi.