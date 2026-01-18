Nederlands podium bij 500 meter vrouwen op EK shorttrack

TILBURG (ANP) - De 500 meter bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Tilburg heeft een volledig Nederlands podium opgeleverd. Xandra Velzeboer won en schreef daarmee naast de 1000 meter ook de kortste afstand op haar naam.

Haar zus Michelle Velzeboer werd tweede en Selma Poutsma, die lang aan de leiding lag, pakte het brons.

Nederland heeft nu zeven van de acht onderdelen bij de EK gewonnen. Later op zondag is nog de finale van de aflossing bij de mannen.

De EK zijn het laatste voorbereidingstoernooi voor de Olympische Spelen, die over een kleine drie weken in Milaan beginnen.