Van 't Wout verzekert zich bij EK ook van goud op 1000 meter

Sport
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 16:21
anp180126120 1
TILBURG (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij de EK in Tilburg alle individuele afstanden gewonnen. De 24-jarige Nederlander was zondag in de finale van de 1000 meter oppermachtig en schaatste van begin tot eind aan de leiding. Zaterdag schreef Van 't Wout al de 500 en 1500 meter op zijn naam en zondag pakte hij ook goud op de gemengde aflossing. Later op zondag kan hij er met de mannenaflossingsploeg een vijfde gouden plak aan toevoegen.
Achter Van 't Wout eindigden de Italianen Luca Spechenhauser en Thomas Nadalini op de 1000 meter als tweede en derde. Hun landgenoot Pietro Sighel, die vorig jaar in Dresden Van 't Wout van de titel op de kilometer afhield, ging in de finale onderuit.
Teun Boer en Friso Emons werden in de kwartfinales uitgeschakeld.
