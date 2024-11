Nederlandse basketballers verliezen derde duel in EK-kwalificatie

PARDUBICE (ANP) - De Nederlandse basketballers hebben ook hun derde wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap verloren. In het Tsjechische Pardubice verloor de ploeg van bondscoach Arik Shivek met 96-74 van Tsjechië.

De basketballers bleven in het eerste en tweede kwart nog in de buurt van de Tsjechen. De ruststand was 46-45 voor de thuisploeg. In het derde kwart liep de tegenstander echter uit naar een ruime voorsprong van 76-61. Die marge werd in het laatste kwart alleen maar groter.

De basketballers hadden in februari van dit jaar de eerste twee wedstrijden in de EK-kwalificatie verloren van Groot-Brittannië en Griekenland. Het Nederlandse team moet bij de eerste drie in de groep eindigen om zich te plaatsen voor het EK dat volgend jaar wordt gehouden in Finland, Polen, Letland en op Cyprus. De basketballers spelen zondag in Den Haag opnieuw tegen Tsjechië.