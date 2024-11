Duitse defensieminister wil geen kanselierskandidaat worden

BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - De Duitse defensieminister Boris Pistorius wil zich niet kandidaat stellen om namens zijn partij bondskanselier te worden. Dat heeft de SPD'er naar eigen zeggen laten weten aan de partijtop. Daarmee maakt hij de weg vrij voor zijn partijgenoot Olaf Scholz om op te gaan voor een tweede ambtstermijn als regeringschef.

Sociaaldemocraat Pistorius maakte zijn besluit bekend in een videoboodschap. Hij benadrukte dat het zijn persoonlijke beslissing was om geen gooi te doen naar het kanselierschap.

Over een mogelijke kandidatuur van Pistorius werd wel gespeculeerd. Uit peilingen komt naar voren dat de partijgenoot van Scholz de populairste minister is.

Verkiezingen

Duitsland stevent af op verkiezingen in februari nadat de 'verkeerslichtcoalitie' met drie partijen was uiteengevallen. De liberale FDP stapte uit de regering met de SPD en de Groenen. Die heeft daardoor geen meerderheid in de Bondsdag meer.

De SPD staat in peilingen momenteel ver achter op het oppositieblok van CDU/CSU. Dat zette de positie van Scholz binnen zijn eigen partij onder druk.