Nederlandse mannenacht prolongeert wereldtitel roeien op Bosbaan

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse mannenacht heeft zondag de wereldtitel geprolongeerd op de WK roeien in eigen land. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos wist de Nederlandse boot Groot-Brittannië in een spannende sprint nipt achter zich te houden. Ook Australië finishte op de derde plaats binnen een seconde van Nederland.

De Nederlandse formatie was op één positie gewijzigd ten opzichte van die bij de wereldtitel in Shanghai in 2025. Mick Makker zat op slag met in zijn rug Jan van der Bij, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Jorn Salverda, Wibout Rustenburg, Finn Florijn en Ralf Rienks (in plaats van Eli Brouwer). De stuurvrouw is nog altijd Jonna de Vries.