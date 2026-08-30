Nepal worstelt met identificatie van overstromingsslachtoffers

KATHMANDU (ANP) - Het moeizame verloop van de identificatie van overstromingsslachtoffers zorgt in Nepal voor problemen. De krant Kathmandu Post schrijft dat zaterdagavond pas bij twintig lichamen door nabestaanden was vastgesteld om wie het ging. Dat was een fractie van de 669 lichamen die op dat moment waren geborgen.

Ondertussen komen mortuaria steeds voller te liggen met lichamen, die soms tientallen kilometers zijn meegesleurd door het water. Een politiewoordvoerder zegt tegen de krant dat bovendien 211 van de slachtoffers ernstig toegetakeld waren, wat identificatie erg lastig maakt. Lichamen lagen soms dagen onder een laag modder en water.

Een hoge politiebron zegt dat lichamen op sommige plekken noodgedwongen alvast begraven moeten worden om een gezondheidscrisis te voorkomen. "Waar visuele identificatie onmogelijk is en de lichamen snel beginnen te ontbinden, moeten we DNA-profielen veiligstellen en overgaan tot een waardige begrafenis."