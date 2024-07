Nederlandse medaillewinnaars met vertraging naar Parijs

PARIJS (ANP) - Een groep van meer dan vijftig Nederlandse gouden medaillewinnaars ondervindt nog niet veel hinder van brandstichtingen langs het Franse spoor richting Parijs. De trein waarin ze reizen, heeft een alternatieve route gekozen. Volgens een woordvoerster van sportkoepel NOC*NSF komen ze met ongeveer een uur vertraging aan in de hoofdstad van Frankrijk.

De gouden medaillewinnaars vertrokken vrijdag rond 08.00 uur vanuit Rotterdam naar Parijs, waar vrijdag de Olympische Spelen met een openingsceremonie op de Seine beginnen. Zij waren de afgelopen 56 jaar succesvol van de Spelen van 1968 in Mexico-Stad tot en met de laatste Spelen in Tokio. Zaterdag zijn ze eregast bij de feestelijke opening van het TeamNL Huis. Nederland won tot nu toe 149 gouden medailles op de Spelen.

Internationale treinen van Eurostar tussen Nederland en Parijs ondervinden vrijdag vertraging of zijn geannuleerd door brandstichtingen langs het Franse spoor. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat de hinder naar verwachting het hele weekend aanhoudt. Hoe groot de problemen zijn, is nog niet duidelijk en dit zal volgens hem per traject verschillen, maar de sabotageactie zal in ieder geval de komende dagen impact hebben.

Een woordvoerster van NOC*NSF kan nog niet aangeven of Nederlandse deelnemers aan de Spelen vrijdag problemen ondervinden door de situatie op het Franse spoor.