Heeft het zin om te investeren in vastgoed?

‘Geld maakt geld’, zeker als je het slim investeert. Je spaargeld op een spaarrekening zetten? Dat was de afgelopen jaren niet zo slim, met de hoge inflatie en lage spaarrentes. Het is dan ook niet opvallend dat veel mensen de afgelopen jaren op zoek zijn gegaan naar andere investeringsmogelijkheden. Om hun vermogen te doen groeien, of in ieder geval niet te veel te laten verdampen. Populaire beleggingen waren bijvoorbeeld aandelen, cryptovaluta en edelmetalen. Ook vastgoed is altijd al een interessante belegging geweest. Hieronder lees je dat er wel verschuivingen zijn als het gaat om verschillende beleggingsvormen in vastgoed.

Fysiek beleggen in Tilburgs vastgoed

Het is een beproefd beleggingsconcept: je koopt een woning, en verhuurt deze vervolgens. Historisch gaven ‘stenen’ altijd al een goed rendement, en dat is het afgelopen decennium alleen nog maar toegenomen. Door de krappe woningmarkt heb je dubbele winst: én de huren zijn gestegen, én de woningwaarde is de afgelopen tien jaar hoogstwaarschijnlijk verdubbeld. Ook in Tilburg zijn er woningen die op deze manier door particulieren worden verhuurd.

Fysiek beleggen in Tilburgs vastgoed is echter recent minder interessant geworden. Allereerst spelen de hogere hypotheekrentes een rol, die het rendement beperken. Daarnaast heeft de politiek ingrijpende maatregelen doorgevoerd op de woningmarkt. Zoals – landelijk - de verhoging van de overdrachtsbelasting en de maatregelen om huurverhogingen te reguleren. En – lokaal – de invoering van de opkoopbescherming van woningen met een maximale WOZ-waarde van 435.000 euro in Tilburg sinds september 2022.

Beleggen in vastgoed via een vastgoedfonds

Wil je graag beleggen in vastgoed ? Maar kun je door zelf een woning te verhuren geen (of onvoldoende) rendement behalen? Wil je je investering liever spreiden? Of heb je geen zin meer in de rompslomp die gepaard kan gaan met het onderhouden van een woning en met huurders? Of heb je niet voldoende financiële ruimte voor de aanschaf van een tweede (of andere) woning? Dan is het een goed idee te beleggen in een vastgoedfonds. Zo draag je toch een steentje bij aan de ontwikkeling van het hoognodige vastgoed in Nederland.

Op deze manier passief beleggen is bovendien ook al mogelijk met een kleinere inleg. Het historisch rendement is daarbij ook nog een aantrekkelijk, en mogelijk al hoger dan de winst van een eigen woning voor verhuur. Bij bepaald vastgoedfondsen krijg je zelfs een voorschotdividend van zes procent uitgekeerd. Dit wordt ook nog eens herbelegd, voor een maximaal rente-op-rente-effect.

Conclusie: investeren in vastgoed kán zinvol (rendabel) zijn

Als antwoord op de vraag boven dit artikel: ja, beleggen in vastgoed kan zin hebben als je je vermogen wil laten groeien. Het is dan wel aan te raden goed verschillende beleggingsvormen te onderzoeken. Beleggen in vastgoedfondsen kan – zonder dat je er omkijken naar hebt - kans geven op een mooi rendement op de lange termijn, met ook nog eens een lager risico omdat je investering gespreid wordt.