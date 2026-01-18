Nederlandse shorttrackers pakken op EK goud op gemengde aflossing

TILBURG (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben bij de Europese kampioenschappen in Tilburg goud gewonnen op de gemengde aflossing. Xandra Velzeboer, Teun Boer, Michelle Velzeboer en Jens van 't Wout wisten het Italiaanse team, dat steeds op de tweede positie lag, in het slot van de race ook van zich af te houden.

De Italianen eindigden door een val in de laatste bocht zelfs als vierde en laatste. Het zilver ging naar Polen en het brons naar Hongarije.

Het is voor de Nederlandse formatie van bondscoach Niels Kerstholt al de vijfde gouden medaille op de EK. Jens van 't Wout won zaterdag de 500 en 1500 meter en Xandra Velzeboer de 1000 meter. Nederland was ook de beste op de aflossing voor vrouwen.

Er staan zondag nog vier finales op het programma.