Venus Williams (45) als oudste deelnemer snel klaar in Melbourne

MELBOURNE (ANP) - Venus Williams heeft tennishistorie geschreven als oudste deelnemer ooit aan de Australian Open. Het verblijf van de 45-jarige Amerikaanse op het grandslamtoernooi in Melbourne was van korte duur, want ze werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Williams beet wel stevig van zich af tegen de 24-jarige Servische Olga Danilovic; ze verloor na twee uur en zeventien minuten in drie sets: 7-6 (5) 3-6 4-6.

Williams had van de organisatie een wildcard gekregen, want als nummer 578 op de wereldranglijst had ze geen recht op directe toegang tot het hoofdtoernooi. In haar twee voorbereidingstoernooien ging ze in de eerste ronde onderuit, dus dat beloofde weinig goeds voor haar optreden in de John Cain Arena, het derde stadion. Toch was ze na afloop tevreden. "Het was een geweldige wedstrijd, de energie van het publiek was fantastisch. Ik ben trots op mijn prestatie", zei Williams, die in haar carrière zeven grandslamtoernooien won en een staande ovatie ontving bij haar opkomst op de baan.