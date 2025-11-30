ECONOMIE
Nederlandse shorttrackers winnen gemengde aflossing in Dordrecht

Sport
door anp
zondag, 30 november 2025 om 14:09
anp301125063 1
DORDRECHT (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben bij de World Tour-wedstrijd in Dordrecht de gemengde aflossing gewonnen. Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer, Teun Boere en Jens van 't Wout bleven in de Optisport Boulevard het Amerikaanse team voor. De derde plaats was voor Zuid-Korea. Canada eindigde door een valpartij op ruime afstand als vierde.
Het was voor Nederland het tweede succes op de aflossing dit weekend. Zaterdag wonnen de vrouwen dat onderdeel. Later op zondag staan de Oranje-mannen in de finale van de aflossing.
Voor het gemengde aflossingsteam is het de eerste zege dit seizoen in de World Tour. Vorig weekend pakte het team van bondscoach Niels Kerstholt zilver in Gdansk. Nederland eindigde op het gemengde onderdeel bij de eerste twee wedstrijden van de World Tour in Montreal respectievelijk als tweede en vierde.
