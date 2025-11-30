ECONOMIE
Poolse president zegt ontmoeting Orbán af na gesprek met Poetin

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 15:00
anp301125067 1
WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Poolse president Karol Nawrocki ziet af van een geplande ontmoeting met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Dat maakte een adviseur van Nawrocki bekend na een bezoek van Orbán aan de Russische leider Vladimir Poetin.
Nationalist Nawrocki zou Orbán komende week treffen na een top van regionale leiders, maar dat gaat niet meer door. De Poolse president "heeft besloten om het programma van zijn bezoek aan Hongarije te beperken tot uitsluitend de top van de presidenten", aldus zijn adviseur Marcin Przydacz op X.
De Hongaarse premier wordt gezien als de meest Kremlinvriendelijke leider in de EU, waar zijn bezoeken aan Poetin slecht vallen. "Hij reist zonder een Europees mandaat en zonder enige afstemming met ons", zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz vrijdag. "Maar dat is niets nieuws."
