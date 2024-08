Rooijakkers ging voor geel: kon gewoon echt niet beter

ALPE D'HUEZ (ANP) - Pauliena Rooijakkers had alles gegeven op de slotklim naar Alpe d'Huez in de Tour de France Femmes. De 31-jarige renster van Fenix - Deceuninck moest pas in de laatste honderden meters Demi Vollering laten gaan en haar de ritwinst gunnen. Vollering kwam uiteindelijk vier seconden tekort voor de eindzege. Rooijakkers belandde op tien seconden van de Poolse winnares Katarzyna Niewiadoma op de derde plaats.

"Ik wist dat ik voor de gele trui reed en heb alles eruit gehaald, maar ik kon niet beter", zei Rooijakkers bij de NOS. "Die derde plaats, daar ben ik wel trots op. Ik moet het nog even beseffen. Ik zei na 10 kilometer in de koers al dat ik me goed voelde en dat klopte. Toen ik samen met Demi vooraan reed, probeerde ik te pokeren door in het wiel te blijven van haar. Ik mocht ook van de ploegleiding niet overnemen, want ik moest me niet kapot rijden. Ik heb het geprobeerd, maar kon gewoon echt niet beter."