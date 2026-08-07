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Niewiadoma 'sprakeloos' na etappezege op Mont Ventoux

Sport
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 18:05
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MONT VENTOUX (ANP) - Kasia Niewiadoma is "sprakeloos" na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femmes. Dat zei de Poolse van Canyon//Sram vrijdag na afloop van de etappe in het flashinterview. Het was de eerste etappezege voor de Tourwinnares van 2024.
"Het is moeilijk om mijn gevoel te beschrijven, ik ben nog steeds sprakeloos", zei Niewiadoma. "Deze overwinning is voor de mensen die aan mijn zijde stonden op de lange weg zonder grote overwinningen."
Ze bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek. Ook bedankte ze haar man, de Amerikaanse oud-wielrenner Taylor Phinney, met wie ze de Mont Ventoux meerdere keren beklom ter voorbereiding op de Tour. "Ik heb nooit de overwinning nagejaagd puur voor het winnen", zei Niewiadoma. "Ik jaagde het na voor het prachtige gevoel dat het geeft."
Niewiadoma nam door haar overwinning de gele trui over van Marlen Reusser, die in duel leek met Demi Vollering. "Ik wist dat ze achter mij het spel zouden spelen", zei Niewiadoma.
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