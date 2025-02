Nillessen grijpt bij afwezigheid Laros indoortitel 1500 meter

APELDOORN (ANP) - Stefan Nillessen heeft op de NK indooratletiek in Apeldoorn zijn eerste gouden medaille veroverd. De olympisch finalist won in Omnisport de 1500 meter in een tijd van 3.37,08, een kampioenschapsrecord.

Nillessen had geen concurrentie van Niels Laros. Het Europees talent van het jaar had zich ziek afgemeld voor de nationale titelstrijd. Nillessen rekende in de finale wel af met titelhouder Robin van Riel, die als tweede finishte in 3.37,37.

Nillessen, die vorige zomer al Nederlands kampioen outdoor werd op de 1500 meter, kan zich nu gaan opmaken voor de EK indoor, over twee weken eveneens in Omnisport Apeldoorn. "Ik verwacht dat ik daar de 3000 meter zal lopen, omdat die afstand eigenlijk mijn hoofddoel is deze winter", zei de 22-jarige Groesbeker na de finish.

'Voelde me zwakker dan gedacht'

"Maar ik ben nu Nederlands kampioen op de 1500 meter, dus dat weegt mee in de keuze. Eerlijk gezegd viel de finale wat tegen. Ik voelde me zwakker dan gedacht. Vooraf was besproken dat ik de race hard zou maken en proberen van kop af te winnen. Dat lukte niet helemaal."

De Nederlands recordhouder op de Engelse mijl ging niet zelfzuchtig de finale in. "Het was de bedoeling dat ik onder de EK-limiet zou lopen (3.37,00) en dat een paar andere jongens zouden aanhaken om ook onder die limiet te lopen, maar helaas lukte ook dat niet. Het ging al met al niet zo goed als ik had gewild."

Ingebrigtsen

Nillessen treft op de EK indoor zo goed als zeker het Noorse megatalent Jakob Ingebrigtsen. In de race op de mijl in het Franse Liévin waarin de Groesbeker het Nederlands record verbeterde tot 3.52,70, eindigde hij als tweede achter Ingebrigtsen. De Noor won in een wereldrecord van 3.45,14. "Ik moet er af en toe aan wennen dat ik al tot de mondiale top behoor, maar het begint wel steeds meer door te dringen."