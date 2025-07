Vos gaat in Tour de France Femmes voor een etappezege

VANNES (ANP) - Marianne Vos (38) gaat bij haar vierde Ronde van Frankrijk proberen om een etappe te winnen. Daarnaast hoopt ze haar teamgenoot Pauline Ferrand-Prévot (33) van Visma - Lease a Bike naar de eindzege te loodsen. "We kijken als team naar de mogelijkheden van de renners. Daarbij moet je keuzes maken. Ik denk dat we zo met ons team de juiste ambities hebben", zei Vos tijdens een onlinepersgesprek over haar rol in de schaduw van Ferrand-Prévot.

Vos won in het verleden twee keer de groene trui in de Tour als winnares van het puntenklassement. "Het was heel mooi om die trui te winnen, maar dat is dit keer niet het doel", zei Vos vanuit Bretagne. "We gaan als team voor Pauline rijden. Het is ook voor mij als veterane zaak de juiste balans te vinden. Ik zal het dag voor dag bekijken."