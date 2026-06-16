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NOC*NSF bevestigt Wüst als chef de mission voor Spelen 2028

Sport
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 14:46
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ARNHEM (ANP) - Ireen Wüst is definitief de nieuwe chef de mission voor de Olympische Spelen van 2028. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF dinsdagmiddag bekendgemaakt, nadat het al enige tijd eerder was uitgelekt. Oud-schaatsster Wüst (40) wordt de eerste vrouwelijke chef de mission en krijgt deze functie als het bevalt ook tijdens de Winterspelen van 2030.
Wüst is met zes gouden medailles de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Ze veroverde de titels op vijf verschillende Spelen en stopte in 2022. Een jaar later trad ze in dienst bij NOC*NSF als expert prestatiegedrag en mentale gezondheid. Ook verzorgde ze schaatsanalyses voor de NOS.
Wüst is de opvolgster van Pieter van den Hoogenband, van wie deze maand bekend werd dat hij na twee Olympische Spelen moest vertrekken. Wüst wordt de eerste sinds Maurits Hendriks (van 2012 tot en met 2016) die de Zomer- en Winterspelen kan gaan combineren.
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