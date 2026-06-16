Wat peuters eten, beïnvloedt hun latere IQ.

Wat peuters in hun eerste jaren eten, blijkt hun latere IQ meetbaar te beïnvloeden – niet spectaculair van de ene op de andere dag, maar als een sluipende factor die jaren later zichtbaar wordt in schoolprestaties en hersenstructuur. Onderzoekers zien in talrijke studies dezelfde patroon terugkomen.

Je doet misschien maar wat. Omdat je haast hebt en kant-en-klare potjes allemaal hetzelfde lijken. Maar dat zijn ze niet. En het maakt ook uit.

Een groot internationaal overzichtsartikel , bundelde gegevens uit tientallen onderzoeken naar voeding en hersenontwikkeling bij kinderen en tieners. De kern: wat er in de eerste drie levensjaren op het bord is, laat sporen na in het brein die tot in de puberteit meetbaar zijn. Daarbij gaat het niet alleen om genoeg calorieën, maar vooral om de kwaliteit van de voeding.

Onderzoekers zien een duidelijk patroon: peuters die veel fruit, groenten, volkorenproducten, zuivel en vis eten, scoren later hoger op tests voor taalvaardigheid en op algemene IQ-tests. Peuters die veel ultrabewerkte en suikerrijke producten krijgen – zoals koek, frisdrank, instantnoedels en snacks – scoren gemiddeld lager, zelfs wanneer wordt beïnvloed voor factoren als inkomen, opleidingsniveau van de ouders en de thuissituatie. In een Nederlandse langlopende studie bleek bovendien dat een ongezond voedingspatroon in het eerste levensjaar samenhing met minder witte hersenstof op 10-jarige leeftijd en met lagere IQ-scores op 13-jarige leeftijd.

Voor ouders klinkt dit al snel als een morele aansporing om hun kroost “netjes” te laten eten, maar de implicaties zijn breder. Gezonde peutervoeding is een vorm van hersenkapitaal waar de hele samenleving belang bij heeft. Wie vroeg in het leven door voedingstekorten of veel ultrabewerkte producten al een achterstand oploopt, haalt die cognitieve achterstand later maar beperkt in.





Kleine tekorten, grote gevolgen Onderzoekers schatten dat het gemiddelde IQ wereldwijd met zo'n tien punten zou kunnen stijgen als tekorten aan ijzer, zink en jodium volledig mogelijk weggewerkt worden.Jodiumtekort alleen wordt in zwaar getroffen gebieden in verband veroorzaakt met een IQ-verlies rond de 13 punten.Helaas zien cohortstudies dat ongezonde peuterdiëten – rijk aan ultrabewerkte producten – samenhangend met lagere IQ-scores op zes- tot tienjarige leeftijd, ook in landen met een verder goede veranderde gezondheidszorg.