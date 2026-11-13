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NOC*NSF en NOS stoppen in 2027 met jaarlijks Sportgala

Sport
door anp
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DEN HAAG (ANP) - NOC*NSF en de NOS stoppen met het jaarlijkse Sportgala. De editie van 2026, op 16 december op Papendal, is het laatste Sportgala in deze vorm, meldt de sportkoepel.
NOC*NSF en de NOS noemen de kosten als voornaamste reden op te stoppen. Door bezuinigingen moeten beide partijen scherpe keuzes maken.
De verkiezing van de olympische en paralympische sportman, sportvrouw en het sportteam van het jaar blijft bestaan, meldt NOC*NSF.
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