Schaatsster Groenewoud pakt op 3000 meter in wereldbeker zilver

BEIJING (ANP) - Marije Groenewoud heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Beijing zilver gegrepen op de 3000 meter. De 27-jarige schaatsster moest met 3.59,06 de zege laten aan de Noorse Ragne Wiklund. De Noorse wereldkampioene allround won in 3.58,75. Joy Beune werd derde in 4.01,40.

Groenewoud versloeg in haar race regerend wereldkampioene Beune, maar kwam net niet aan de tijd die Wiklund eerder had neergezet. Merel Conijn reed met 4.02,69 de vierde tijd.

Gioya Lancee kwam tot 4.05,65 bij haar debuut in de wereldbeker langebaan tegen Wiklund, die vorig seizoen de wereldbeker op de lange afstanden won. Daarmee werd ze zesde.

Antoinette Rijpma-de Jong was eerder op de dag met 4.05,60 de snelste in de B-groep.