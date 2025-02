NOC*NSF na besluit Trump: deelname Spelen is aan IOC

ARNHEM (ANP/AFP) - Sportkoepel NOC*NSF heeft kort gereageerd op de uitspraken van Donald Trump over transgender vrouwen in de sport. De Amerikaanse president tekende een omstreden decreet "waarmee de oorlog tegen vrouwensport is beëindigd".

Trump wil onder meer transgender vrouwen uit andere landen geen visum meer verstrekken om in de VS aan sportwedstrijden deel te nemen, wat consequenties kan hebben voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

In een reactie liet NOC*NSF donderdag weten kennis te hebben genomen van de uitspraken van Trump. "Het is aan het organiserend comité en het IOC om te bepalen wie er deelneemt aan de Olympische en Paralympische Spelen, op basis van de kwalificatieregels die daarover zijn afgesproken met de internationale sportfederaties", aldus de sportkoepel.

Trump zei bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) te zullen aandringen op een regelwijziging voordat de Spelen in 2028 in LA plaatsvinden. Hij vertelde woensdag dat hij minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft opgedragen "duidelijk te maken" aan het IOC dat "we willen dat ze alles wat met de Olympische Spelen te maken heeft en wat met dit absoluut belachelijke onderwerp te maken heeft, veranderen". Het decreet zal vrijwel zeker juridisch worden aangevochten, omdat critici stellen dat daarmee de rechten worden geschonden van een zeer kleine minderheid van sporters.