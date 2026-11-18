NOC*NSF heeft woon- en sportcomplex CunaBula in Heerenveen op het oog als locatie voor het olympisch dorp tijdens de Winterspelen van 2030. Het langebaanschaatsen is dan in ijsstadion Thialf.

CunaBula werd in 2024 ontwikkeld als woon- en verblijfslocatie voor topsporters. "CunaBula ligt op loopafstand van Thialf en beschikt over woon-, sport- en herstelvoorzieningen die speciaal zijn ingericht voor topsporters. Daarmee biedt het complex vrijwel alle faciliteiten die sporters tijdens de Winterspelen nodig hebben om te verblijven, zich voor te bereiden op wedstrijden en te herstellen. Daarmee lijkt het een perfecte locatie als olympisch dorp", zegt Jerry Speel, wethouder van onder meer sport in Heerenveen.

De komende periode volgen gesprekken met bewoners van CunaBula. "Aan hen wordt gevraagd hoe zij tegenover dit scenario staan en wat voor hen nodig is om hun huis tijdelijk ter beschikking te stellen. Daarbij wordt ook gekeken naar passende tijdelijke huisvesting", aldus de gemeente Heerenveen.