DEN HAAG (ANP) - In Papendrecht en Tiel is precies acht maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog altijd geen college gevormd. De onderhandelingen voor de coalitie lopen er nog steeds, op de dag dat Hilversum en Wijdemeren naar de stembus gaan.

Papendrecht had bijna een coalitie. De PVV, de grootste partij in de Zuid-Hollandse gemeente, bereikte een akkoord met de VVD en de lokale partij Onafhankelijk Papendrecht. Op 4 juli zouden de wethouders geïnstalleerd worden. Maar de dag ervoor splitste een van de twee raadsleden van Onafhankelijk Papendrecht zich af. De beoogde coalitie verloor zijn nipte meerderheid, de installatie ging niet door. Momenteel onderhandelen VVD, PRO, CDA, D66, ChristenUnie en de lokale partij Papendrechts Algemeen Belang. Zij hopen voor de kerstvakantie een akkoord te hebben.

Tiel zit niet alleen zonder coalitie, maar het vertrekkende college zat van juli tot september zelfs helemaal zonder wethouders. Een waarnemend burgemeester moest alleen de gemeente besturen. Oorzaak is een politieke ruzie. De vorige burgemeester zou na zijn vertrek een vertrouwelijk verslag aan de provincie Gelderland hebben gestuurd. Daarin schreef hij dat wethouders betrokken waren bij "zaken uit het straf- en bestuursrecht", meldde NRC begin juni. Twee wethouders stapten na de publicatie op. Ze zeiden dat ze een onderzoek wilden, maar dat de andere wethouders dit tegenhielden. Vervolgens vertrokken ook de drie andere wethouders.

Andere gemeenten

Leidschendam-Voorburg heeft pas sinds een paar dagen een coalitie. VVD, D66 en CDA gaan de gemeente besturen. De onderhandelingen liepen meerdere keren stuk op de toekomst van recreatiegebied Vlietland, niet ver van Leiden. De gemeente wil daar een vakantiepark met ruim tweehonderd huisjes laten bouwen. In augustus stemden de leden van PRO daarom tegen een coalitieakkoord. Het nieuwe college wil dat een onderzoeker van buiten naar de kwestie kijkt.

Veertien gemeenten hebben officieel geen coalitie en oppositie. In die gemeenteraden hebben alle, of vrijwel alle, partijen afspraken gemaakt over hun prioriteiten voor de komende vier jaar. Dat noemen ze een raadsakkoord, een raadsprogramma, een samenlevingsakkoord, een raadsagenda of een raadsbreed programma. Vervolgens is het aan wethouders om met voorstellen te komen en fracties te overtuigen, is het idee.

Lelystad heeft zelfs twee rivaliserende akkoorden. Negen van de dertien raadsfracties hebben een raadsakkoord vastgesteld. Die partijen hebben samen 23 van de 37 raadszetels. Op basis daarvan zijn vijf wethouders aangesteld. De andere vier partijen (PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad) hebben samen een alternatief hoofdlijnenakkoord gesloten.