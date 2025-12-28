Kremlin: Rusland en VS eens dat bestand oorlog zou verlengen

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Het telefoongesprek tussen Vladimir Poetin en Donald Trump had volgens het Kremlin een "vriendelijke toon". Topadviseur Joeri Oesjakov zei dat de twee presidenten het eens zijn dat er een definitieve oplossing moet komen voor de oorlog in Oekraïne en dat een tijdelijk bestand het conflict alleen maar zou verlengen.

"De presidenten van Rusland en de Verenigde Staten hebben hetzelfde standpunt over de optie van een tijdelijk staakt-het-vuren, dat is voorgesteld door de Oekraïners en de Europeanen onder het voorwendsel van de voorbereiding van een referendum", stelde Oesjakov. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat iedere opgave van grondgebied eerst zou moeten worden voorgelegd aan de Oekraïense bevolking. Daarvoor wilde hij een staakt-het-vuren van zestig dagen.

Trump en Poetin belden vlak voor de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en Zelensky in Florida. Het telefoongesprek duurde vijf kwartier. Volgens Oesjakov zullen Poetin en Trump na afloop van die bijeenkomst weer telefonisch overleggen.

Bufferzone

De topadviseur stelde dat de oorlog alleen kan worden beëindigd als Oekraïne een "gewaagde beslissing neemt" over de Donbas. Rusland wil dat hele gebied in handen krijgen, ook de delen die het nog niet heeft veroverd.

Zelensky gaat met Trump praten over het 20-puntenplan dat hij woensdag presenteerde. Daarin staat dat de huidige frontlijn bevroren zou worden en dat er eventueel een bufferzone zou kunnen komen.