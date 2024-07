Noord-Korea pakt eerste olympische medaille in acht jaar tijd

PARIJS (ANP) - Noord-Korea heeft na acht jaar weer een olympische medaille gewonnen. Bij de Spelen in Parijs gebeurde dat bij het tafeltennis, waar Ri Jong Sik en Kim Kum Yong in de finale hun meerdere moesten erkennen in de Chinezen Chuqin Wang en Yingsha Sun: 11-6 7-11 11-8 11-5 7-11 11-8.

China arriveerde in Parijs als 's werelds onbetwiste tafeltenniskoning, met 32 ​​van de 37 beschikbare gouden medailles sinds de sport olympisch werd. Drie jaar geleden slaagden de Chinezen er in Tokio niet in om het gemengd dubbel te winnen. Nu waren Wang en Sun in de finale duidelijk de betere.

Noord-Korea sloeg de Spelen van 2021 over omdat er nog zorgen waren over het coronavirus.