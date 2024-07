Keepster Ten Holte van handbalsters staat op tegen Spanje

PARIJS (ANP) - Na twee zwakkere optredens op doel leefde handbalkeepster Yara ten Holte op tegen Spanje. Het Nederlands vrouwenteam won op de Olympische Spelen van Parijs mede dankzij haar sterke optreden met 29-24. Met twee overwinningen ligt de ploeg van bondscoach Per Johansson op koers voor de kwartfinales. "Ik ben heel blij met mijn optreden vandaag en dat ik de ploeg eindelijk kon helpen. Ik begon dit toernooi niet zo goed, maar dan is het nog beter dat ik tegen Spanje zo kan spelen", zei Ten Holte over haar hoge reddingspercentage (44 procent) tegen de olympische persdienst.

Spanje speelde alles of niets omdat het de eerste twee groepswedstrijden had verloren. "Ze begonnen goed en gaven alles wat ze hadden, maar een wedstrijd duurt wel zestig minuten. Wij speelden gewoon ons spel en konden vanuit onze dekking counteren met breaks en snelle aanvallen. We zijn vechters, kunnen wedstrijden winnen dankzij die vechtersmentaliteit", aldus Ten Holte.

De keepster sprak ook nog even over de ontmoeting na de wedstrijd met de koninklijke familie in de kleedkamer. "Ze zeiden leuke dingen over de wedstrijd en ons team. Ze steunen alle Nederlandse sporters en hebben al heel veel sporten bezocht. Ik ben er heel trots op dat zij onze koning en koningin zijn."