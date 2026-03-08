ECONOMIE
Noorse schaatser Eitrem verovert wereldtitel allround

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 17:28
anp080326123 1
HEERENVEEN (ANP) - Sander Eitrem is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen allround geworden. De 24-jarige Noorse schaatser hield met de winst op de 10 kilometer Jordan Stolz van zijn tweede wereldtitel allround af. Chris Huizinga eindigde als beste Nederlander op de zevende plaats. Stijn van de Bunt sloot zijn eerste WK allround af als achtste.
Eitrem zette Stolz in de 10 kilometer op anderhalve ronde. De Noor moest met 12.41,27 de afstandszege laten aan olympisch kampioen Metodej Jilek, die won in 12.30,64. De Tsjech werd daarmee tweede in het klassement. Vladimir Semirunniy ging Stolz met zijn tweede tijd van 12.34,37 ook nog voorbij en werd derde. De Amerikaan viel door zijn 10 kilometer van 13.32,28 buiten het podium.
Huizinga sloot het WK af met 12.49,43, de vierde tijd op de 10 kilometer. Van de Bunt werd met 12.57,36 zesde.
Jordan Stolz
Eitrem werd in 2025 in Thialf Europees kampioen allround en won dat jaar in eigen land de wereldtitel op de 5000 meter. Dit seizoen veroverde hij olympisch goud op de 5000 meter en greep hij het wereldrecord op die afstand door als eerste schaatser onder de 6 minuten te rijden.
De Noor nam de wereldtitel over van schaatsfenomeen Stolz en is de eerste Noorse wereldkampioen allround sinds Johann Olav Koss in 1994. De Amerikaan deed in Heerenveen als enige schaatser mee aan zowel het WK sprint als het WK allround. Op het sprinttoernooi moest hij genoegen nemen met zilver achter Jenning de Boo. Op zijn achtste afstand in vier dagen tijd begon bij Stolz de vermoeidheid parten te spelen en was een tweede podium toch buiten bereik.
