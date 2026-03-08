Amerikaan Lamperti sprint naar winst in openingsrit Parijs-Nice

CARRIÈRES-SOUS-POISSY (ANP) - De Amerikaan Luke Lamperti heeft de eerste etappe van de achtdaagse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. De 23-jarige wielrenner van EF Education - EasyPost sprintte in Carrières-sous-Poissy na 171 grotendeels vlakke kilometers naar de zege na goed voorbereidend werk van zijn Nederlandse ploeggenoot Marijn van den Berg. De Belg Vito Braet werd tweede, voor Orluis Aular uit Venezuela.

Lamperti boekte zijn eerste zege op WorldTour-niveau. Hij begint maandag in de leiderstrui aan de tweede etappe, die een vlak verloop kent en daardoor waarschijnlijk ook zal uitdraaien op een massasprint.

Visma - Lease a Bike-renner Matteo Jorgenson, de Amerikaanse winnaar van de afgelopen twee edities, ontbreekt dit jaar in Parijs-Nice. Tweevoudig Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard gaat proberen de Nederlandse ploeg opnieuw de winst te bezorgen. De Deen is zijn seizoen zondag begonnen, enkele weken later dan gepland door een val en ziekte.