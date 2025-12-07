Norris elfde Britse wereldkampioen in Formule 1

ABU DHABI (ANP) - Lando Norris is de elfde wereldkampioen in de Formule 1 die afkomstig is uit Groot-Brittannië. Hij is de opvolger van Lewis Hamilton, die zijn laatste van zeven titels won in 2020.
Mike Hawthorn was in 1958 de eerste, daarna volgden Graham Hill (1962 en 1968), Jim Clark (1963 en 1965), John Surtees (1964), Jackie Stewart (1969, 1971 en 1973), James Hunt (1976), Nigel Mansell (1992), Damon Hill (1996), Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020) en Jenson Button (2009).