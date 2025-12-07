Norris: ik heb titel eerlijk en niet agressief gewonnen

ABU DHABI (ANP) - Lando Norris is vooral blij dat hij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 op "zijn" manier heeft gewonnen. "Door een eerlijke coureur te zijn", zei de 26-jarige kampioen van McLaren. "Ik heb het gevoel dat ik heb gewonnen op de manier waarop ik het wilde winnen, en dat was niet door iemand te zijn die ik niet ben, door te proberen agressief te zijn", zei hij in een persconferentie na de Grote Prijs van Abu Dhabi. Norris verloor de race van een ijzersterke Max Verstappen, maar verdiende met de derde plaats net genoeg punten om de Nederlander van Red Bull in het kampioenschap voor te blijven.

"Ik ben blij dat ik mezelf kon zijn en het op 'Lando's manier' heb gedaan en daar ben ik het meest trots op", aldus de coureur, die dit seizoen duels met bijvoorbeeld Verstappen en zijn teamgenoot Oscar Piastri vaak verloor omdat hij minder durf toonde. "Ik had op die momenten best agressiever kunnen zijn, maar ik zou dan minder trots zijn geweest", zei hij.