Zwemster De Waard pakt EK-brons op 50 meter rugslag

LUBLIN (ANP) - Zwemster Maaike de Waard heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Poolse Lublin het brons gepakt op de 50 meter rugslag. De winst was voor de Italiaanse Sara Cox, die in 25,49 seconden een Europees record zwom. De Française Analia Pigrée werd tweede in 25,96. De Waard kwam tot een tijd van 25,97. Tessa Giele (26,19) eindigde als vijfde.
De Waard, die met de tweede tijd de finale had gehaald, pakte eerder zilver op de 100 meter rugslag en zilver op de 4x50 meter wisselslag.