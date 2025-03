Norris: McLaren niet geraakt door strengere tests achtervleugel

SHANGHAI (ANP/RTR) - Formule 1-coureur Lando Norris zegt dat zijn team McLaren niet wordt geraakt door de strengere controles op de achtervleugels bij de aanstaande Grote Prijs van China. "Wij hoeven niks te veranderen. Deze maatregel is gericht op andere teams, niet op ons", zei de Brit in Shanghai, waar hij komend weekend ook de tweede race van het seizoen hoopt te winnen.

Norris (25) vindt dat wereldkampioen McLaren juist nog meer de grenzen moet opzoeken van de toegestane buigzaamheid van de achtervleugel. "We waren tot nu toe waarschijnlijk iets te voorzichtig. We zoeken niet genoeg de grens op, dat moeten we meer doen", zei de winnaar van de Grote Prijs van Australië van afgelopen weekend.

Autosportbond FIA kondigde eerder deze week aan bij de GP van China strenger te testen op de buigzaamheid van de vleugels, waarvoor sinds dit seizoen nieuwe regels gelden. Na het analyseren van de beelden van afgelopen weekend constateerde de bond dat bij geen enkele auto de vleugel te ver was doorgebogen, maar ook dat er voldoende aanwijzingen zijn om de buigzaamheid verder terug te brengen.

Vorig seizoen moest McLaren zijn flexibele achtervleugel aanpassen, omdat het team er te veel voordeel uit zou hebben gehaald bij hoge snelheden.