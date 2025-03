AEX-index begint terughoudend na rentebesluit Federal Reserve

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet donderdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder en verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht de rente onveranderd. Wel verlaagde de Fed de groeiverwachting voor de Amerikaanse economie dit jaar en werd de inflatieverwachting verhoogd.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei in een toelichting dat het "duidelijk is dat een aanzienlijk deel" van de hogere inflatie door de handelstarieven van Trump komt. Wel denkt hij dat het effect van de heffingen op de inflatie tijdelijk is. De beleidsmakers van de Fed houden vast aan de verwachting dat de rente dit jaar twee keer zal worden verlaagd. Dat vooruitzicht zorgde voor opluchting bij beleggers op Wall Street.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 923,31 punten. Een dag eerder won de graadmeter 1 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 884,70 punten. De beurs in Parijs verloor 0,1 procent en Frankfurt daalde een fractie. Londen won 0,1 procent. In Europa vergaderen de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Zweden donderdag over hun rentetarieven. In China hield de centrale bank eerder op de ochtend twee belangrijke rentetarieven ongewijzigd.