Ierland onderzoekt drone-incident rond aankomst vlucht Zelensky

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 17:01
DUBLIN (ANP/AFP) - De Ierse politie onderzoekt een incident met onbekende drones rond de aankomst van het vliegtuig met de Oekraïense president Zelensky in de Ierse hoofdstad Dublin. Regeringsleider Micheál Martin heeft gezegd dat hij is geïnformeerd over drone-activiteiten op de avond van de landing. Later deze maand buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over de kwestie, meldt de Ierse omroep RTE.
Zelensky kwam maandagavond laat aan op Dublin Airport voor zijn eerste officiële bezoek aan Ierland. Naar verluidt heeft de bemanning van een marineschip ten noorden van Dublin meerdere drones gesignaleerd die niet voor gebruik door burgers waren bestemd. De Ierse luchtvaartautoriteit had rond het bezoek van Zelensky een vliegverbod voor drones boven en bij de hoofdstad ingesteld.
Premier Martin wilde geen commentaar geven op de vraag of Rusland betrokken was. Hij merkte wel op dat drone-activiteiten "in heel Europa aan de orde van de dag zijn".
