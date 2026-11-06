Nuis neemt WB-startplek geblesseerde De Boo over op 1000 meter

UTRECHT (ANP) - Kjeld Nuis kan bij de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen in Beijing (China) en Obihiro (Japan) toch uitkomen op de 1000 meter. De schaatsbond KNSB heeft hem de startplek gegeven die Jenning de Boo heeft ingeleverd. De Boo mist de eerste twee wereldbekers, omdat hij door een val van zijn fiets zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Merijn Scheperkamp vervangt De Boo op de 500 meter. Die plek kwam op basis van de afgelopen kwalificatiewedstrijden eigenlijk toe aan Serge Yoro, maar schaatster uit de ploeg X2O Badkamers wil zich focussen op de 1000 en 1500 meter.

Marijke Groenewoud, Jorrit Bergsma en Wisse Slendebroek, afkomstig uit de ploeg Royal A-ware, zullen alleen in Beijing schaatsen. Groenewoud start in China op de 1500 meter, 3000 meter, massastart en ploegachtervolging, Bergsma en Slendebroek alleen de 5000 meter.

Jorian ten Cate en Harm Visser zijn aangewezen voor de massastart bij de mannen, Merel Conijn schaatst samen met Groenewoud dit onderdeel bij de vrouwen. De massastart staat alleen in Beijing op het programma.