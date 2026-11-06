Bommeldingen bij vluchten Praag, ook een met bestemming Nederland

PRAAG (ANP/AFP) - De luchthaven in Praag meldt dat vrijdag zeker acht vluchten van en naar het vliegveld te maken hebben met bommeldingen. Het gaat onder meer om een vlucht met Nederland als bestemming.

Het gaat verder om vluchten naar Cyprus, Roemenië, Italië en Groot-Brittannië en inkomende vluchten uit Denemarken, Spanje en Groot-Brittannië, aldus een woordvoerder van het Tsjechische vliegveld. Bij de controles tot dusver zijn vooralsnog geen explosieven gevonden.

Ook andere vluchten in Europa hebben deze vrijdag te maken met bommeldingen. Eerder deze week waren het er al enkele tientallen. In geen van de gevallen werden bommen gevonden. Het is niet bekend wie achter de meldingen zit.