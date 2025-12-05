Nuis raakt baanrecord kwijt, maar put hoop uit tweede plaats

HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis raakte bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen zijn baanrecord op de 1500 meter, dat op 1.43,00 stond, kwijt aan Jordan Stolz. Die won in 1.42,55. Desondanks putte de olympisch en Nederlands kampioen hoop uit zijn tweede plaats met 1.43,31. "Ik ben maar één keer sneller geweest en dat is vijf jaar geleden", verwees hij naar het baanrecord. "Dat ik hiermee zilver pak achter een fenomeen, en de rest op afstand rijd, geeft zoveel zelfvertrouwen."

Voor Stolz had Nuis alle lof. "Hij heeft het eerlijk gestolen." Hij vertelde dat hij er rekening mee had gehouden dat zijn baanrecord eraan zou gaan. "Toen ik een dag eerder zag dat hij tegen Joep moest, wist ik het al. Omdat Jordan een racer is. Joep gaat 1100 meter voluit. Als Jordan dan meegaat en op snelheid is, dan gaat hij door. Hij heeft dat uithoudingsvermogen. Dan kan er wel eens een 'enge' tijd uitkomen en dat is precies gebeurd vandaag."

Nuis haalde er met het oog op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) bovendien vertrouwen uit dat hij een stuk beter was dan zijn Nederlandse 'concurrenten'. "Ik houd jongens ver achter me. Dat er een of andere raket uit Amerika me eraf rijdt, daar kan ik niets aan doen."

Andere planeet

"Er is er een beter, die leeft op een andere planeet", gaf de 36-jarige schaatser toe. Toch denkt hij te weten hoe hij ook op die planeet terecht moet komen. "Tot nu toe heb ik een constant seizoen en ik hoop dat ik nog twee kleine piekjes kan hebben", keek hij vooruit op het OKT en de Spelen.

Stolz zelf bleef bescheiden over zijn rit. "Het was een goede race, maar ik denk niet dat het wereldrecordwaardig was. Ik had een goede snelheid die ik dacht dat ik kon volhouden, maar Joep Wennemars lag iets voor me en dat vond ik niet leuk. Dus moest ik aanvallen."