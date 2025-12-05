ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz erkent zorgen België over Russisch geld voor Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 23:00
anp051225209 1
BRUSSEL (ANP) - De Duitse regeringsleider Friedrich Merz erkent de Belgische bezorgdheid over de inzet van bevroren Russisch geld voor Oekraïne. Alle landen moeten hetzelfde risico dragen, zei de bondskanselier na overleg met de Belgische premier Bart De Wever en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
Merz heeft het in een verklaring over een zeer constructief gesprek, meldt de Vlaamse omroep VRT. Hij en Von der Leyen probeerden De Wever te overtuigen van het plan om Russische tegoeden, die in België worden beheerd, om te zetten naar een lening voor Oekraïne.
"Financiële steun aan Oekraïne is cruciaal voor de veiligheid van Europa. De specifieke bezorgdheid van België over het mogelijke gebruik van bevroren Russische tegoeden is onmiskenbaar en moet in elke denkbare oplossing worden aangepakt, zodat alle staten hetzelfde risico dragen", aldus Merz.
Het is de bedoeling uiterlijk tijdens de Europese top op 18 december een gezamenlijke oplossing te vinden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

generated-image (13)

Vier tikkende tijdbommen onder de Amerikaanse economie

Loading