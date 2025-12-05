Merz erkent zorgen België over Russisch geld voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De Duitse regeringsleider Friedrich Merz erkent de Belgische bezorgdheid over de inzet van bevroren Russisch geld voor Oekraïne. Alle landen moeten hetzelfde risico dragen, zei de bondskanselier na overleg met de Belgische premier Bart De Wever en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Merz heeft het in een verklaring over een zeer constructief gesprek, meldt de Vlaamse omroep VRT. Hij en Von der Leyen probeerden De Wever te overtuigen van het plan om Russische tegoeden, die in België worden beheerd, om te zetten naar een lening voor Oekraïne.

"Financiële steun aan Oekraïne is cruciaal voor de veiligheid van Europa. De specifieke bezorgdheid van België over het mogelijke gebruik van bevroren Russische tegoeden is onmiskenbaar en moet in elke denkbare oplossing worden aangepakt, zodat alle staten hetzelfde risico dragen", aldus Merz.

Het is de bedoeling uiterlijk tijdens de Europese top op 18 december een gezamenlijke oplossing te vinden.