ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne boycot sluitingsceremonie Paralympische Spelen

Sport
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 15:21
anp140326087 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP/DPA) - Oekraïne boycot na de openingsceremonie ook de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Cortina d'Ampezzo. "De vlag van een staatsmoordenaar wordt daar gehesen", zei de voorzitter van het Paralympisch Comité van Oekraïne, Valeriy Sushkevych, tegen persbureau DPA over de aanwezigheid van Rusland bij de plechtigheid.
"Deze Paralympische Spelen zijn de ergste uit de geschiedenis", zei de voorzitter. "De gouden medaillewinnaars uit Rusland hebben hun medaille opgedragen aan president Vladimir Poetin, niet aan het land of het Russische volk. Dat laat zien dat de atleten niet alleen hun land vertegenwoordigen, maar ook het terrorisme, oorlog en de militaire aanvallen. Dat is verschrikkelijk."
Naast Oekraïne boycot ook Litouwen de sluitingsceremonie. "Wij zijn ernstig teleurgesteld over de situatie", zei de delegatie uit Litouwen. Beide landen hadden, net als Tsjechië, Estland, Finland, Letland en Polen, ook de openingsceremonie geboycot.
loading

Loading