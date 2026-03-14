ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Godon sprint naar zege in ingekorte etappe Parijs-Nice, Bol derde

Sport
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 15:18
anp140326086 1
ISOLA (ANP) - Dorian Godon heeft de zevende etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Franse renner van Ineos Grenadiers won in de ingekorte rit van slechts 47 kilometer naar Isola de sprint van een uitgedund peloton. De Eritreeër Biniam Girmay sprintte naar de tweede plaats, Cees Bol werd derde. Ook Mike Theunissen zat voorin; hij drukte zijn wiel als zesde over de meet.
In het algemeen klassement veranderde bovenin niets. De Deen Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) leidt met 3.22 minuten voorsprong op de Colombiaan Daniel Felipe Martínez.
De zevende etappe stond vooraf geprogrammeerd als de koninginnenrit, maar de organisatie speelde in op het slechte weer en haalde de slotklim naar Auron uit het parcours. Na nog meer aanpassingen bleef er een korte en weinig uitdagende etappe over.
loading

Loading