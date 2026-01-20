Brekelmans: komende dagen werken om situatie te bedaren

DEN HAAG (ANP) - De komende dagen zijn alle diplomatieke inspanningen erop gericht om "de boel weer enigszins tot bedaren te brengen en weer op een constructief pad te komen" met de Verenigde Staten, zei demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) in de Tweede Kamer. Dat is volgens hem in het belang van zowel de VS als de EU.

Hij was door Kati Piri (GroenLinks-PvdA) voor het vragenuur naar de Kamer geroepen om uitleg te geven over de Nederlandse reactie op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om acht landen een heffing op te leggen omdat ze militairen naar Groenland hebben gestuurd. Piri vindt dat de EU "een streep in het zand moet zetten" na het dreigement van Trump.

Volgens Brekelmans, die buitenlandminister David van Weel verving, reageerde het kabinet uitgesproken op de actie van Trump en liggen "alle opties op tafel" als tegenmaatregel. Maar een handelsoorlog is in niemands belang, voegde hij eraan toe. Europa heeft de VS nog hard nodig. Zonder de VS wordt het in Europa "direct onveiliger".

Eensgezinde reactie

Het is volgens hem nu belangrijk dat de EU op de top van donderdag met een eensgezinde reactie komt. Als alle landen met een eigen mening komen, helpt dat niet "als signaal richting de Verenigde Staten". Grote woorden over harde tegenmaatregelen kunnen in Washington weer een tegenreactie veroorzaken, waarschuwde Brekelmans.

Deze week zijn wereldleiders bijeen in het Zwitserse Davos voor het World Economic Forum (WEF). Daar zal ook Trump aanwezig zijn, net als de belangrijkste leiders van Europese landen, NAVO-topman Mark Rutte en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De komende dagen wordt volgens Brekelmans duidelijk hoe het verdergaat.