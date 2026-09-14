ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olympisch schaatskampioene Leerdam dit seizoen niet in actie

Sport
door anp
maandag, 14 september 2026 om 19:05
anp140926150 1
Volg ons op Google Nieuws
HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat heeft de olympisch kampioene op de 1000 meter maandag bekendgemaakt via haar eigen YouTubekanaal. De 27-jarige Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven.
"Één ding is zeker, jullie zullen mij niet zien schaatsen dit seizoen", zei Leerdam in de videoboodschap. Het woord 'pensioen' klinkt volgens Leerdam te definitief. "Ik heb een obsessie gehad met schaatsen. Het is een groot deel van wie ik ben. Het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen."
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

111 keer omhoog, 4 keer omlaag: zo bewogen alle 17 energieleveranciers hun gasprijs in een week

IMG_4734

Zo groot is het verschil nu tussen de duurste en goedkoopste energieleverancier: tot €480 per jaar

199306008_m

Nederlanders laten duizenden euro's liggen door lui spaargedrag: 'Rentegat historisch groot'

ANP-564401271

Zo blijft het mos uit je gras

297417599_m

Heb je ADHD? Dat kun je mogelijk zien aan je ogen

308153498_m

Eén boodschap vergeten bij de zelfscan? Dat kan je voortaan deze boete opleveren

Loading