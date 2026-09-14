Europees Parlement opent kantoor in Canada

BRUSSEL (ANP/RTR) - Het Europees Parlement gaat een kantoor openen in de Canadese hoofdstad Ottawa. In de aankondiging staat dat deze stap moet helpen bij het versterken van de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen.

Brussel en Ottawa zijn al langer bezig met het aanhalen van de banden. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als 'geassocieerd lid' van de Europese Unie.

De opening van het kantoor weerspiegelt het "nauwe en langdurige partnerschap" tussen de Europese Unie en Canada, aldus de verklaring van het Europees Parlement. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement.

Het Europees Parlement heeft momenteel negen kantoren buiten de Europese Unie om banden met organisaties of landen te onderhouden, bijvoorbeeld in New York voor de Verenigde Naties, Londen voor het Verenigd Koninkrijk en Ethiopië voor de Afrikaanse Unie.