Olympische baas Coventry: IOC moet politiek neutraal blijven

Sport
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 11:53
MILAAN (ANP) - Het Internationaal Olympisch Comité moet zijn politieke neutraliteit behouden. "Laten we ons richten op onze kernmissie. We zijn een sportorganisatie", zei IOC-voorzitter Kirsty Coventry bij de opening van de 145e sessie van het IOC in Milaan. Komende vrijdag beginnen de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo.
"We begrijpen de politiek en we weten dat we niet in een vacuüm opereren. Maar ons speelveld is de sport. Dit betekent dat we de neutraliteit van de sport moeten bewaren, een ruimte waar elke sporter kan deelnemen zonder gehinderd te worden door de politiek", vervolgde de voormalige Zimbabwaanse zwemster, die vorig jaar de Duitser Thomas Bach opvolgde als hoogste baas van het IOC.
Coventry houdt voorlopig wel vast aan het standpunt over Rusland en Belarus. Die landen zijn om de agressie tegen Oekraïne verbannen van de Spelen. Wel mogen in Milaan en Cortina dertien Russische en zeven Belarussische sporters meedoen onder neutrale vlag.
