ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marathon Rotterdam mikt op parcoursrecord met snelle Ethiopiërs

Sport
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 11:52
anp030226090 1
ROTTERDAM (ANP) - De marathon van Rotterdam heeft drie snelle Ethiopiërs vastgelegd voor de komende editie op zondag 12 april. Zij moeten volgens de organisatie in staat zijn de Belgische tweevoudig winnaar Bashir Abdi uit te dagen. "Een parcoursrecord is mogelijk", zegt racedirecteur Marc Corstjens in een persbericht. Het parcoursrecord van 2.03.36 staat op naam van Abdi, die al eerder is aangekondigd als deelnemer.
Birhanu Legese is op papier de snelste. Hij liep in 2019 in de marathon van Berlijn 2.02.48. Haymanot Alew (2.03.31) en Guye Idemo Adola (2.03.46) hebben ook scherpe tijden staan.
Abdi won de marathon van Rotterdam in 2021 en 2023. Hij is met zijn tijd van 2.03.36 ook houder van het Europees record.
"Er is een prachtig, compact veld bijeengebracht met mooie namen", zegt sportief manager Michel Butter in een persbericht. "Het niveau is hoog. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Ik hoop op een spannende strijd waarbij de toppers lang bij elkaar blijven en schitterende tijden lopen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530874180

Is veel masturberen een teken van een slecht seksleven? Deze studie geeft het antwoord

ANP-490701547

Vanaf deze leeftijd neemt de kans op een hartaanval fors toe

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

gettyimages-172591769-jpg

Fietsen en rennen: de simpelste manier om je hart gezonder te maken

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

80fa530be65e7b5abded65df1d660109dec94190

Waarom je steeds namen vergeet — en waarom dat geen slecht geheugen betekent

Loading