Marathon Rotterdam mikt op parcoursrecord met snelle Ethiopiërs

ROTTERDAM (ANP) - De marathon van Rotterdam heeft drie snelle Ethiopiërs vastgelegd voor de komende editie op zondag 12 april. Zij moeten volgens de organisatie in staat zijn de Belgische tweevoudig winnaar Bashir Abdi uit te dagen. "Een parcoursrecord is mogelijk", zegt racedirecteur Marc Corstjens in een persbericht. Het parcoursrecord van 2.03.36 staat op naam van Abdi, die al eerder is aangekondigd als deelnemer.

Birhanu Legese is op papier de snelste. Hij liep in 2019 in de marathon van Berlijn 2.02.48. Haymanot Alew (2.03.31) en Guye Idemo Adola (2.03.46) hebben ook scherpe tijden staan.

Abdi won de marathon van Rotterdam in 2021 en 2023. Hij is met zijn tijd van 2.03.36 ook houder van het Europees record.

"Er is een prachtig, compact veld bijeengebracht met mooie namen", zegt sportief manager Michel Butter in een persbericht. "Het niveau is hoog. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Ik hoop op een spannende strijd waarbij de toppers lang bij elkaar blijven en schitterende tijden lopen."