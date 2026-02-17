ECONOMIE
Van hagel naar lenteweer: winter maakt richting weekend pas op de plaats

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
dinsdag, 17 februari 2026 om 12:28
ANP-521091801
Hou de handschoenen, sjaal en oorwarmers in de aanslag, want de komende dagen laat Koning Winter nog even zien wie de baas is. Maar er gloort hoop: het kwik schiet richting het weekend opeens omhoog richting de 13 graden.
Vandaag is het nog typisch guur februariweer. Verspreid over het land trekken buien over, lokaal met kans op hagelstenen. In het noordoosten is het slechts 1 à 2 graden, terwijl het langs de westkust met 6 graden iets zachter aanvoelt. De westenwind is zwak tot matig, maar aan zee vrij krachtig.
Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De maxima liggen rond 5 graden in het noordoosten en 7 graden in het midden en zuiden. Aan de kust waait het stevig door, mogelijk zelfs hard in het Waddengebied.
Opklaringen en kans op vorst
Vanavond en vannacht klaart het steeds verder op. Vooral landinwaarts kan het flink afkoelen, met temperaturen rond het vriespunt. Langs de kust blijft het iets milder. In het noorden staat ’s avonds nog een krachtige noordenwind.
Morgen volgt een droge dag met geregeld zon. De verschillen blijven groot: in het uiterste noordoosten komt het kwik nauwelijks boven nul uit, terwijl het in het zuiden 6 graden kan worden. Door een matige oostenwind voelt het in de middag echter kouder aan, rond het vriespunt.
Donderdag nog sneeuw, daarna lentegevoel
Donderdagochtend kan het ten zuiden van de grote rivieren nog wit kleuren door sneeuw. In het noorden breekt later de zon door en blijft het droog. Vrijdag start zonnig, maar later neemt de bewolking toe en volgt regen in de avond. De middagtemperaturen blijven tot en met vrijdag winters, tussen 1 en 5 graden. In de nacht naar vrijdag vriest het licht tot matig.
En dan: het weekend. Bewolking en af en toe regen, maar vooral een flinke temperatuurstijging. Het wordt 10 tot 13 graden. De winterkou lijkt daarmee voorlopig verdreven.
Bron: RTL Nieuws

