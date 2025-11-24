ECONOMIE
Parlementsvoorzitter Oekraïne: rode lijn bij opgeven van gebied

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 10:48
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense parlementsvoorzitter Roeslan Stefantsjoek heeft herhaald dat Oekraïne een "rode lijn" trekt bij het formeel opgeven van bezet gebied, het inperken van het leger en restricties op bondgenootschappen. Hij zei ook dat lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO onderdeel moet zijn van een toekomstig vredesplan.
Dat standpunt is niet nieuw, maar staat wel haaks op een Amerikaans plan waarover wordt onderhandeld. Volgens uitgelekte punten van dat plan mag Oekraïne onder meer geen NAVO-lid worden, moet het bezette gebieden opgeven en wordt de Oekraïense krijgsmacht ingeperkt. Europese bondgenoten kwamen vervolgens met een tegenvoorstel waarin Oekraïne minder concessies hoeft te doen.
